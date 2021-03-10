Танкеры несут большие убытки из-за ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

Нефтяные супертанкеры несут сверхубытки. Падение рентабельности вызвано переизбытком судов. Поскольку в ОПЕК+ решили продлить ограничения на добычу нефти, сообщает телеканал «Известия». Спровоцированный таким образом рост тарифов на перевозку привел к необходимости госсубсидий. Танкеры работают в минус, чтобы сохранить разрешения на работу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.