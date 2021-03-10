Законопроект об ограничении импорта электроэнергии из РФ внесен в раду

На рассмотрение Верховной рады Украины внесен законопроект об ограничении импорта электроэнергии из Российской Федерации. Автором инициативы выступил глава комитета украинского парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус. Об этом в среду, 10 марта, сообщил его секретариат.

«Временно, до 31 декабря 2021 года, регулятор (нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. — Ред.) имеет полномочия ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах на 2021 год в части межгосударственных сечений (точки поставок, соединяющие электроэнергетические системы соседних государств. — Ред.) между Украиной и государством, признанным Верховной радой страной-агрессором», — указано в законопроекте.

Согласно документу, эти меры необходимы для укрепления энергетической независимости Украины.

Россия, согласно принятому Верховной радой в 2015 году заявлению, является на Украине «страной-агрессором».

Вместе с тем принятие законопроекта обеспечит комиссии право аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности на 2020–2021 годы в части сечений с РФ. При этом планируется компенсировать средства, уплаченные за распределенную пропускную способность.

Ранее, 6 марта, министр энергетики Юрий Витренко в ходе онлайн-встречи с главой минэнерго Литвы Дайнюсом Крейвисом рассказал, что энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году.

После этого в 2023 году произойдет полная синхронизация ОЭС с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии). Отмечается, что это также обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии на Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.

23 февраля Витренко заявил, что для отказа от импорта электроэнергии из России на Украине необходимо провести ремонт соответствующей инфраструктуры, так как ее значительная часть уже не работает.

16 февраля Витренко отмечал, что власти Украины выступают против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, но вынуждены это делать из-за угрозы веерных отключений электричества.