Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Мир
Путин оценил усилия России и Турции в строительстве АЭС «Аккую»
Интернет
Большинство сайтов госорганов России заработало после сбоя
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Мир
Жители Крыма и Донбасса отправили около 8 тыс. жалоб в ЕСПЧ против Украины
Мир
В Луганске прокомментировали существование нового плана урегулирования в Донбассе
Политика
Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию
Общество
«Ростелеком» восстановил доступ к госсайтам после сбоя

Законопроект об ограничении импорта электроэнергии из РФ внесен в раду

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На рассмотрение Верховной рады Украины внесен законопроект об ограничении импорта электроэнергии из Российской Федерации. Автором инициативы выступил глава комитета украинского парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус. Об этом в среду, 10 марта, сообщил его секретариат.

Накрылись газом: на Украине разрастается тарифный майдан
Жителей Незалежной шокировали цены на газ и электричество

«Временно, до 31 декабря 2021 года, регулятор (нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. — Ред.) имеет полномочия ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах на 2021 год в части межгосударственных сечений (точки поставок, соединяющие электроэнергетические системы соседних государств. — Ред.) между Украиной и государством, признанным Верховной радой страной-агрессором», — указано в законопроекте.

Согласно документу, эти меры необходимы для укрепления энергетической независимости Украины.

Россия, согласно принятому Верховной радой в 2015 году заявлению, является на Украине «страной-агрессором».

Вместе с тем принятие законопроекта обеспечит комиссии право аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности на 2020–2021 годы в части сечений с РФ. При этом планируется компенсировать средства, уплаченные за распределенную пропускную способность.

Ранее, 6 марта, министр энергетики Юрий Витренко в ходе онлайн-встречи с главой минэнерго Литвы Дайнюсом Крейвисом рассказал, что энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году.

После этого в 2023 году произойдет полная синхронизация ОЭС с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии). Отмечается, что это также обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии на Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.

23 февраля Витренко заявил, что для отказа от импорта электроэнергии из России на Украине необходимо провести ремонт соответствующей инфраструктуры, так как ее значительная часть уже не работает.

16 февраля Витренко отмечал, что власти Украины выступают против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, но вынуждены это делать из-за угрозы веерных отключений электричества.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021