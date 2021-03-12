Вид после смерти: скандальная «выставка трупов» пройдет вопреки протестам

Несмотря на протесты, скандальная выставка забальзамированных людских тел Body Worlds («Мир тела») всё же откроется в Москве 12 марта, выяснили «Известия». Препятствовать ее проведению не собираются ни власти, ни церковь. РПЦ хоть и негативно относится к этому проекту, ограничится заявлением и «предпринимать какие-либо действия по ограничению работы этой выставки не планирует». В Министерстве культуры «Известиям» сообщили, что оспаривать возрастной рейтинг мероприятия 12+ можно только по инициативе третьих сил, которых на данный момент не нашлось. Юристы также считают, что «формальных причин» для отмены выставки сейчас нет, а ее организаторы предпочитают хранить молчание.

«По правилам пластинации»

Гастролирующая анатомическая выставка Гюнтера фон Хагенса Body Worlds приехала в Москву и готова к открытию. В павильоне ВДНХ «Газовая промышленность» посетители увидят более 100 человеческих тел, мумифицированных определенным образом и частично препарированных.

«Все экспонаты выставки — реальные тела, пожертвованные своими хозяевами ради этого просветительского проекта и кропотливо обработанные по всем правилам пластинации», — сообщается в анонсе Body Worlds. Пластинация — изобретенный Гюнтером фон Хагенсом метод замены жидкостей организма на твердеющий пластик. Это позволяет уберечь труп от разложения, сохранив структуру тканей. По утверждению организаторов, с 1980 года более 19 тыс. человек завещали себя пластинировать после смерти. Последние 26 лет экспозиция Body Worlds, собранная из таких тел, активно гастролирует: она объехала 145 городов в 35 странах, а общее число зрителей превысило 50 млн.

На протяжении всей истории существования проекта он подвергался критике и становился мишенью судебных исков. Скандал вызвала и будущая московская премьера. Ряд СМИ и Telegram-каналов выступили резко против проведения выставки. Их поддержали общественные движения, инициировавшие онлайн-петиции (самая популярная из них набрала более 33 тыс. подписей) , и некоторые звезды. Так, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина заявила в своем Instagram: «Эта выставка просто плюет в лицо российским людям, перечеркивая добрые традиции выставок шедевров мирового искусства. Здесь же сатанизмом пахнет. Не чувствуете?»

На момент написания материала получить оперативный комментарий организаторов выставки не удалось.

Против проекта выступила и православная церковь. Впрочем, как выяснили «Известия», требовать запрета Body Worlds РПЦ не намерена.

— РПЦ не планирует предпринимать какие-либо действия по ограничению работы этой выставки. Мы считаем, что говорить о нравственной сомнительности подобных мероприятий достаточно, — подчеркнул в беседе с «Известиями» зампредседателя Отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, в этой выставке можно увидеть лишь скандальное шоу. Кроме того, Вахтанг Кипшидзе призвал к переосмыслению «некоторых подходов к использованию человеческих останков для музейной деятельности».

«Не имеет отношения»

Возмущение критиков Body Worlds вызывает, в частности, место проведения мероприятия — ВДНХ — и его возрастной рейтинг 12+.

«Выставка активно продвигается и рекламируется как подходящая для семей с детьми и подростков. Семейные билеты на мероприятие продаются с большой скидкой. Именно поэтому, чтобы защитить наших детей, мы должны четко дать правительству Москвы понять: мы не потерпим такого бессовестного надругательства над людскими телами», — сказано в петиции в адрес мэра города.

На запрос «Известий» в пресс-службе ВДНХ сообщили:

— АО «ВДНХ» не имеет отношения к организации данной выставки.

Дополнительные вопросы остались без ответа. Не удалось узнать и позицию города. В пресс-службе мэра и правительства Москвы подтвердили получение официального запроса, но не предоставили оперативный комментарий «из-за нехватки времени».

Впрочем, даже если бы у города были претензии к организаторам, формальные причины отмены выставки найти было бы непросто, отмечают юристы.

— В связи с наличием согласия умерших, по которому они, по сути, завещали свое тело и органы, действия организаторов не могут квалифицироваться по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». — «Известия»). Более того, я полагаю, что у организаторов имеются решения иностранных судов на этот счет, — пояснил «Известиям» управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

По его словам, при наличии надлежащим образом оформленных документов никаких правовых претензий к организаторам в России быть не должно. Что же касается возрастного рейтинга, он присваивается департаментом государственного регистра Министерства культуры на основании федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Не обладает полномочиями»

Классификация информационной продукции осуществляется ее производителями и/или распространителями самостоятельно, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минкультуры. Таким образом, ведомство не обладает полномочиями по определению возрастного рейтинга выставок. Оно занимается лишь возрастной классификацией фильмов, демонстрируемых на территории РФ.

Заявленный рейтинг можно оспорить, но для этого требуется экспертиза, инициированная органами государственной власти или местного самоуправления, физическими или юридическими лицами. Если такой экспертизы нет, оспаривать нечего.

Впрочем, любой скандал вокруг Body Worlds только привлечет к ней внимание. Пока же, судя по наличию в продаже билетов даже на первый день работы выставки, ажиотажа на ней не предвидится.