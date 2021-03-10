Возбуждено дело о халатности при строительстве детсадов во Владивостоке

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о халатности при реализации национального проекта «Демография». После прокурорской проверки было установлено, что из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны заказчика за выполнением работ и непринятия мер по устранению недостатков не введены в эксплуатацию три детсада в районе улиц Кипарисовой, Крыгина и микрорайоне Снеговая Падь. Размер ущерба превышает 43 млн рублей.

Оказалось, что при фактическом выполнении подрядными организациями дополнительных работ в установленном законом порядке изменения в проектную документацию не вносились, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре.

Ранее глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о завышении стоимости строительства детских садов в Хакасии. Было выявлено около 270 картельных сговоров, расторгнуто контрактов почти на 29 млрд рублей.