Жители Крыма и Донбасса отправили около 8 тыс. жалоб в ЕСПЧ против Украины

Около 8 тыс. жалоб против Киева от жителей Донбасса и Крыма поступило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Такие данные в среду, 10 марта, озвучил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

Как уточняется, 7 тыс. из них подали граждане, проживающие на востоке Украины.

«Сейчас против Украины в ЕСПЧ есть 10,5 тыс. заявлений. Это со всей страны. Из них 8 тыс. — это Крым и Донбасс. Из этих 8 тыс. 7 тыс. поданы с Донбасса. И из них 6 тыс. — жалобы исключительно против Украины», — заявил Лищин интернет-изданию «Буквы».

По его словам, жалобы могут носить искусственный характер. Лищин допустил, что в отдельных районах Луганска и Донецка жителей подговаривали подавать заявления против Киева.

Также замминистра заявил, что у него нет данных о темах большинства жалоб, кроме двух: выплаты пенсий Украиной и разрушение жилья. В удовлетворении обеих жалоб было отказано, указал Лищин.

Кроме того, известно, что в ряде жалоб фигурировали и Украина, и Россия, они были направлены украинскими военными, «так или иначе пострадавшими от военных действий». Против России же жалобы были поданы, так как граждане расценивали страну как нарушителя.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с результатами госпереворота в стране в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе также обсуждается на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако после принятых соглашений о перемирии конфликтующие стороны продолжают вести перестрелки.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшим также в 2014 году. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.