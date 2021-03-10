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Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в среду, 10 марта, возможность встречи главы государства Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Формат и содержание: что изменилось за год после нормандского саммита
И почему процесс урегулирования в Донбассе по-прежнему находится в тупике

«Вы знаете, что президент Путин никогда не опровергает априори какие-либо встречи, тем более когда встречи могут быть результативными и принести пользу всем», — сказал он.

Однако Песков подчеркнул, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена. По его словам, в данном случае подготовка заключается в выполнении договоренностей.

«Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена, в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей, в первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне, 9 марта, Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), если четырехсторонние переговоры будут откладываться. Он отметил, что подготовка к встрече в нормандском формате уже ведется, однако если встреча будет отложена, то украинский лидер готов пойти на другие форматы переговоров.

В середине января в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, встреча была полезной, но окончательных решений пока не принято.

Ранее, 13 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны настаивают на проведении встречи в нормандском формате на уровне глав государств, но якобы из-за России она откладывается.

В свою очередь, Зеленский 15 января в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что прогресс в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически отсутствует.

23 декабря прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно будет обсуждать только после реализации Киевом договоренностей предыдущей встречи.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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