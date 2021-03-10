В Совфеде предложили установить базовую стоимость техосмотра

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о введении в России базового размера платы за проведение техосмотра автомобиля, а также верхнего и нижнего пределов его стоимости. Об этом 10 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

«В целях формирования взвешенного, экономически обоснованного тарифа за оказание услуг по техническому осмотру во всех регионах Российской Федерации законопроектом изменяется порядок его формирования. Вводится базовый размер платы и ценовые пределы за проведение технического осмотра»,— сговорится в материале.

Документом предлагается передать федеральным органам исполнительной власти в сфере техосмотра полномочия по утверждению методик расчета базового размера платы и ценовых пределов стоимости техосмотра. Кроме того, предлагается передать полномочия по аккредитации операторов технического осмотра, по ведению реестра операторов техосмотра от Российского союза автостраховщиков Федеральной службе по аккредитации.

В конце февраля стало известно, что кабмин отложит начало обязательной фотофиксации техосмотра с марта до 1 октября. Новая процедура прохождения техосмотра в России должна была заработать с 1 марта 2021 года. Осмотр машины планировалось снимать на видеокамеру, а снимки автомобиля фиксировать в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИС ТО). Также в единую систему будут заносить дату и время начала и окончания технического осмотра, место его прохождения по координатам.

4 января стало известно, что российским автовладельцам будут выдавать диагностические карты технического осмотра в электронном виде. Карта будет вноситься в единую систему и храниться там пять лет. Однако при желании владельцы автомобилей могут получить бумажный аналог.