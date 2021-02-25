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Правительство отложило начало обязательной фотофиксации ТО до 1 октября

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Кабмин отложит начало обязательной фотофиксации техосмотра с марта до 1 октября. Об этом 25 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

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«В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября. Обращаю внимание министерств и ведомств: нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев, еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей, сделать все надо по-человечески. Проект постановления о переносе сроков прошу мне предоставить на подпись в ближайшее время», — заявил Михаил Мишустин.

Новая процедура прохождения техосмотра в России должна была заработать с 1 марта 2021 года. Осмотр машины планировалось снимать на видеокамеру, а снимки автомобиля фиксировать в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИС ТО). Также в единую систему будут заносить дату и время начала и окончания технического осмотра, место его прохождения по координатам.

4 января стало известно, что российским автовладельцам будут выдавать диагностические карты технического осмотра в электронном виде. Карта будет вноситься в единую систему и храниться там пять лет. Однако при желании владельцы автомобилей могут получить бумажный аналог.

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