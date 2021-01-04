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Электронные диагностические карты техосмотра начнут выдавать с 1 марта

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С 1 марта 2021 года в России автовладельцам начнут выдавать диагностические карты технического осмотра в электронном виде. Такие изменения содержатся в обновленной редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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В тексте указывается, что диагностическая карта — это документ в электронном виде, а в случаях, предусмотренных законом, также на бумажном носителе, «оформленный по результатам проведения технического осмотра транспортного средства, содержащий сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств».

Карта будет оформляться в единой автоматизированной информационной системе и храниться не менее пяти лет, сообщает «РИА Новости».

Платить за электронную карту будет не нужно.

При этом по желанию можно будет получить бумажную карту. Согласно новым нормам, «по запросу лица, представившего транспортное средство для проведения технического осмотра, оператором технического осмотра выдается диагностическая карта на бумажном носителе, которая заверяется подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование, и печатью оператора технического осмотра».

Накануне сообщалось, что судебные приставы взыскали с россиян за 11 месяцев 2020 года почти 13 млрд рублей за штрафы Госавтоинспекции.

1 декабря в ГИБДД назвали самые частые нарушения правил среди автомобилистов в Москве, среди которых оказались превышение скорости, нарушение разметки и дорожных знаков. За 11 месяцев прошедшего года в Москве было выписано порядка 12,4 млн постановлений за превышение скорости. Не менее 5,5 млн постановлений касались нарушения разметки и дорожных знаков.

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