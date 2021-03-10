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Песков заявил о потерянном Россией годе развития из-за пандемии

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Пандемия коронавируса лишила Россию, как и другие страны, возможности на протяжении года интенсивно развиваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью для проекта ТАСС.

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По его словам, в будущем России предстоит компенсировать и наверстывать прошедший год. Он рассказал, что коронавирус лишил лично его трех недель, в течение которых он боролся с коронавирусной инфекцией. Также пресс-секретарь добавил, что «лучше бы этих трех недель не было».

Кроме того, Песков указал, что из-за коронавируса лишился привычного «живого» формата работы, а также возможности хотя бы на несколько дней отправиться в отпуск.

На вопрос о том, что ему дала пандемия, пресс-секретарь ответил, что ему удалось приобрести иммунитет к коронавирусу, но никто не знает, сколько он будет действовать.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому прививаться от инфекции с высокой долей вероятности придется регулярно.

9 марта директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен, однако показатели осени и весны 2020 года не повторятся.

Ранее в этот день врач-инфекционист Евгений Тимаков выразил мнение, согласно которому ситуация с коронавирусной инфекцией начнет стабилизироваться в России к лету.

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