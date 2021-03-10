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Голикова заявила о возможности прививок от COVID-19 стать регулярными

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Коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому прививаться от инфекции с высокой долей вероятности придется регулярно. Об этом для проекта ТАСС рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

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По ее словам, возможность отказаться от масочного режима в том числе связана с 60% провакцинированного населения, а также с соблюдением россиянами в этот период ограничительных мер. При этом вице-премьер добавила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита.

Голикова подчеркнула, что сейчас все немного расслабились, так как считают, что коронавирусная инфекция уже уходит, однако пока это не так, несмотря на то, что ситуация с инфекцией улучшилась. Вице-премьер призвала беречь себя и своих близких.

Ранее, 9 марта, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен, однако показатели осени и весны 2020 года не повторятся.

Ранее в этот день врач-инфекционист Евгений Тимаков выразил мнение, согласно которому ситуация с коронавирусной инфекцией начнет стабилизироваться в России к лету.

Ранее, 5 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране. По ее словам, заболеваемость составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

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2 марта генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин заявил, что эпидемия может завершиться в России к середине текущего года благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета у населения.

18 января в России стартовала масштабная вакцинация против COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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