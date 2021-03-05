Весомый результат: как агропром вытянет страну из коронакризиса

Организация Объединенных Наций регулярно поднимает вопрос о глобальной продовольственной безопасности с учетом продолжающегося роста населения Земли. Среди отдельных социальных групп в начале 2020 года уже возникли и развиваются тревожные тенденции недопотребления продовольствия и снижения стандартов здорового, безопасного питания. Пандемия коронавируса только усугубила эту проблему — для многих стран риск столкнуться с продовольственным кризисом стал куда более реальным. По данным ООН, мировые цены на продовольствие в январе 2021 года достигли максимума почти за семь лет. Как обстоят дела с продовольствием в России — в материале «Известий».

Несмотря на кризис и пандемию

Еще до пандемии международные организации фиксировали ухудшение таких базовых показателей, как число голодающих и недоедающих с 784 млн человек в 2015 году до 821 млн человек в 2018 году и рост доли этих категорий в общей численности населения за тот же период — с 10,6 до 10,8%.

Среди главных причин такой динамики — замедление роста экономики и экономические спады, связь сырьевой зависимости ряда стран с продовольственной безопасностью и питанием, несовершенство аграрной политики.

— На этом фоне ситуация в российском АПК выглядит вполне оптимистично, — считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. — Министру Дмитрию Патрушеву удалось вывести его на устойчивую траекторию, а работа в аграрной отрасли выстроена таким образом, что, несмотря на кризис и пандемию, сегодня стабильный рост производства сельхозпродукции практически не зависит от внешних факторов.

Стимулирование инвестиций

В прошлом году сельское хозяйство встретилось сразу с двумя мощными негативными факторами — коронавирусом и неблагоприятными погодными условиями. Однако оперативная реакция государства на эти вызовы позволила не допустить сбоев. В итоге ни одно системно значимое предприятие не остановило свою деятельность, а полки магазинов были заполнены даже в период самого ажиотажного спроса.

— С 2005 года агропромышленный комплекс показывает рост как показателей валовой продукции, так и инвестиций, прибыли, есть успехи в импортозамещении — мясо, молоко и молочная продукция, растительное масло и так далее, — подтверждает заместитель начальника департамента стратегического развития экономического прогнозирования Газпромбанк Дарья Снитко. — Этот рост был следствием реализации программы развития сельского хозяйства, главной частью которой выступило стимулирование инвестиций в отрасль через субсидируемые ставки по кредитам.

По словам эксперта, рост в 2020 году был продолжением этой динамики, в России, как и в большинстве стран мира, законодательно не ограничивали работу пищевых и сельскохозяйственных предприятий.

Невероятный результат

Даже масштабная засуха во многих регионах страны не помешала собрать второй по объемам в истории России урожай зерна — более 133 млн т — и добиться абсолютных рекордов по сбору гречихи и риса, ячменя, рапса и ржи. Также в 2020 году аграрии собрали рекордный урожай плодов и ягод в размере 3,6 млн т.

В условиях пандемии такие урожаи — это невероятный результат. При этом, что характерно, его удалось достичь без привлечения иностранной рабочей силы и потери объема.

В западных странах эффективность сбора урожая напрямую зависит от мигрантов : ягоды в Швеции традиционно ездят собирать граждане России, Украины, Армении и других стран, Польша каждый год привлекает на сбор яблок и клубники мигрантов, в частности из Украины. В 2018 году, после того как ужесточились правила въезда в страну, поляки столкнулись с проблемой нехватки рабочих рук и риском потери 40% урожая, так как работники-украинцы слишком долго ждали получения визы.

Граждане Румынии, Албании, Болгарии или Белоруссии ежегодно приезжали в страны Евросоюза на сезонные работы. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса большинству трудовых мигрантов пришлось вернуться домой. И для фермеров Германии, Франции, Австрии, Италии нехватка рабочих рук стала очень серьезной проблемой.

В России же нашлись ресурсы для сбора рекордного урожая собственными силами.

Быстрая адаптация

Подъем отмечается и в других подотраслях: увеличилось производство мяса и молока, птицы и яиц. Наибольший прирост показали пищевая и перерабатывающая промышленность — 3,5% . Это логично в ситуации, когда люди начали массово скупать продукты питания. Всё это говорит о том, что отрасль способна адаптироваться и при грамотном управлении быстро перестраиваться и решать приоритетные государственные задачи.

Более того, Россия фактически оказалась едва ли не единственным крупным игроком на сельскохозяйственном рынке, способным обеспечить продовольствием не только себя, но и поддержать нуждающиеся в этом другие страны. В прошлом году наша страна впервые стала нетто-экспортером продукции АПК, получив максимальные доходы от экспортной деятельности.

— В условиях, когда все страны мира испытывали последствия карантинов, страны-импортеры продовольствия активно наращивали закупки, опасаясь перебоев в поставках, — объясняет Дарья Снитко. — Особенно активен был Китай, всё еще испытывающий последствия уничтожения поголовья из-за африканской чумы свиней с 2018 года. Вследствие этого цены на мировом рынке на базовые сельскохозяйственные товары росли, особенно подорожали масла — в два раза. Это в том числе поддержало финансовые показатели АПК России на фоне слабого внутреннего спроса.

В этом году, по данным Росстата, рост производства по всем основным направлениям продолжился. Таким образом, отечественный агропром упрочивает свое положение и вес в российской экономике и остается, пожалуй, главной из тех отраслей, которые смогут вытянуть страну из кризиса пандемии.