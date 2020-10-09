Био с добавкой: экспорт органики из России остановили

Крупнейшие экспортеры органической продукции приостановили поставки за рубеж. Они не могут исполнить требование Россельхознадзора о химическом обеззараживании (фумигации) товара перед его вывозом в другие страны. В Европе обработанные таким образом продукты не признают органическими. Поэтому Национальный органический союз обратился в Россельхознадзор с просьбой снять требование о фумигации, выяснили «Известия». Минсельхоз оценивает потенциал экспорта органики, который пока приостановлен, в €10–25 млрд в год.

Обезопасить и вывезти

О том, что экспортеры органической продукции столкнулись с серьезными проблемами и приостановили свои поставки за рубеж, «Известиям» рассказал исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. По его словам, с лета этого года Россельхознадзор приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов компаниям, которые не исполняют требование закона «О карантине растений» (вступил в силу в 2014 году). Речь об обязательной фумигации (обеззараживании специальными парами или газами) всей вывозимой за рубеж растительной продукции. Эту норму применяют ко всем сельскохозяйственным производителям.

Био с добавкой_1 Кузов грузовика наполняется ячменем во время уборки зерновых на полях сельскохозяйственного производственного кооператива Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Фумигация проводится на складах с продукцией, пояснил Олег Мироненко. По его словам, после такой обработки товары автоматически лишаются статуса органических. Ведь предполагается, что в производстве этих продуктов не используют обработку химикатами или пестицидами, напомнил эксперт. Такое требование заложено в том числе в российском законодательстве. Кроме того, российские экспортеры органики получали сертификаты соответствия в европейских странах, с которыми работают. А в ЕС фумигацию считают неприемлемой в случае органики, отметил Олег Мироненко. Поэтому отечественные компании не могут исполнить требование Россельхознадзора и при этом реализовать химически обеззараженную продукцию иностранным партнерам.

Фактически российский экспорт органики начался в 2018 году, и всё это время Россельхознадзор не требовал, чтобы компании массово исполняли действующую норму, рассказал эксперт. Хотя в отдельных случаях производители сталкивались с такими претензиями, в итоге противоречия удавалось снять. Национальный органический союз обратился в Россельхознадзор с просьбой изменить действующее регулирование, отказавшись от требования о фумигации для экспортеров. Организация направила письмо главе службы Сергею Данкверту 28 августа. Официальный ответ союз не получил, и ситуация с тех пор никак не изменилась, уточнил Олег Мироненко.

Био с добавкой_2 В цехе розлива подсолнечного масла Фото: РИА Новости/Александр Поготов

В письме организации отмечено: Минсельхоз оценивает экспортный потенциал отрасли в €10–25 млрд в год. Ранее в июле крупнейшие производители («Юфенал Трейд», «Сиббиопродукт») обращались в региональные отделения Россельхознадзора с аналогичными просьбами. Они указывали, что их европейские партнеры не признают продукцию органической после фумигации, и отказ от нее — обязательное условие исполнения контрактных обязательств. «Известия» ознакомились с этими письмами. Представитель «Сиббиопродукт» Андрей Акулинин подтвердил «Известиям», что компания остановила экспорт продукции летом.

Безвредный газ

В Россельхознадзоре готовы обсудить вопросы фумигации и ее необходимости с деловым сообществом на совещании, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что система сертификации органики допускает использование некоторых препаратов при производстве экспортной продукции.

Био с добавкой_3 Фасовка и упаковка муки на одном из мелькомбинатов Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Мы направили запрос в Еврокомиссию для разъяснения этого вопроса, принимая во внимание обеспокоенность участников рынка. Ответа до настоящего времени нет, — сообщили «Известиям» в Россельхознадзоре. — При этом директивами Европейского союза не запрещено обеззараживание складов и отгружаемой продукции фумигантами (газообразными веществами), остаточное содержание которых не выявляется в продукции.

Таким образом, у производителей российской органической продукции есть возможность проводить обеззараживание теми препаратами, которые не накапливаются в продукции, заключили в ведомстве.

Пища не для всех

Доля органики в общей структуре вывозимых сельскохозяйственных товаров незначительна, сказал «Известиям» исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» (специализируется на анализе аграрных рынков) Андрей Сизов. При этом в ближайшее время вряд ли возможен существенный рост оборотов и в натуральном, и в денежном выражении, сказал он.

— Во всех странах торговля органикой — это нишевый рынок. Даже в самых развитых в этом вопросе европейских государствах доля продаж органики от всего объема продуктов питания составляет лишь несколько процентов, — сказал он.

Био с добавкой_4 Уборка пшеницы на поле агрохозяйства Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Производство и экспорт органической продукции — перспективное направление, но при этом оно никогда не станет масштабным, согласен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В мире есть растущая группа обеспеченных людей, которые готовы покупать такие продукты, но значительное количество граждан ими накормить нельзя, сказал он.

По итогам первого полугодия 2020 года экспорт (с учетом данных по странам ЕАЭС) продукции агропромышленного комплекса вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала ранее вице-премьер Виктория Абрамченкоо. Общий объем направленной за рубеж продукции оценивается в сумму более $13 млрд.