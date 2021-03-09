Туристический сбор введут в нескольких районах Карелии

В некоторых районах Карелии введут туристический сбор. Об этом глава республики Артур Парфенчиков рассказал во время очередного онлайн-заседания, посвященного проблемам развития Сортавальского района.

Как отметил глава республики, Сортавальский и Лахденпохский районы станут участниками пилотного проекта по введению туристического сбора. Вырученные таким образом деньги могут быть направлены на развитие инфраструктуры и медицины, уборку мусора, пишет ИА «Карелinform».

Значительную роль в реализации пилотного проекта сыграет активная позиция местного населения. По словам Парфенчикова, доходы от сбора должны оставаться в районах и направляться на развитие.

На данный момент идея о введении туристического сбора находится в стадии разработки.

В конце февраля сообщалось о том, что власти Карелии выбрали подрядчика для создания туристического визит-центра. Согласно порталу госзакупок, объект за 437 млн рублей введут в эксплуатацию к октябрю 2023 года.