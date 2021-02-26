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Современный туристический визит-центр построят в Карелии

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Власти Карелии выбрали подрядчика для создания туристического визит-центра. Строительством займётся компания ООО «ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП». Согласно сайту госзакупок, объект за 437 млн рублей введут в эксплуатацию к октябрю 2023 года.

В проектной документации говорится, что туристический визит-центр с гостиницей и рестораном расположится рядом с археологическим комплексом «Беломорские петроглифы». Гостиничный комплекс по плану рассчитан на 40 номеров с рестораном на 150 мест, передает ИА «Карелinform».

Напомним, депутаты парламента Карелии рассматривают инициативу о введении курортного сбора для туристов, приезжающих в республику. В настоящее время в России действует четыре пилотных региона. Карелия может стать пятым, отмечают эксперты. Каждый год этот регион посещают около 800 тыс. гостей.

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