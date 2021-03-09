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Климкин заявил об «определенном сигнале» Украине от США

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США посылают Украине «определенный сигнал», призывая активнее вести борьбу с коррупцией и олигархами. Об этом во вторник, 9 марта, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает портал «Обозреватель».

По мнению Климкина, Вашингтон призывает Киев «заканчивать имитацию борьбы с коррупцией». В качестве примера он упомянул миллиардера Игоря Коломойского, против которого Соединенные Штаты ввели новые визовые санкции.

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При этом Климкин не уточнил, о каких именно сигналах идет речь. Он подчеркнул, что подобные вопросы необходимо адресовать президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает НСН.

Также Климкин прокомментировал возможность введения второго гражданства для украинцев. Он считает, что этот вопрос касается безопасности страны в случае с национальными меньшинствами, которые проживают на приграничных территориях.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не смогла ответить на вопрос о готовности страны выдать США олигарха Игоря Коломойского, сообщает телеканал «360».

По ее словам, власти стоят за интересы государства и каждого украинского гражданина. Мендель подчеркнула, что не будет рассказывать «какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному», и призвала посмотреть, как будут развиваться дела в дальнейшем.

5 марта США запретили украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому и членам его семьи въезд в страну. Решение было аргументировано коррупционными преступлениями предпринимателя, совершенными им в 2014–2015 годах на посту губернатора Днепропетровской области.

В феврале в Штатах началась конфискация имущества Коломойского, бизнесмен лишился здания 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо.

Коломойский — предприниматель, политический и общественный деятель. В 2018 году занял шестое место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием в $1 млрд.

Он покинул Украину в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль. 16 мая 2019 года после избрания Зеленского президентом Коломойский вернулся на Украину. Позже он заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка.

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