Уровень газа в хранилищах Европы снизился до 34%

Объемы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) упали до 34%, это приведет к тому, что Европе надо будет закачать как минимум в 1,5 раза больше голубого топлива в сравнении с летом 2020 года. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«К 7 марта поднято уже 61,1 млрд кубометров газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд кубометров ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года. Отметим, что отопительный сезон в Европе продолжается, уровень газа в ПХГ сократился до 34%», ― говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Подчеркивается, что в подземных хранилищах Германии уровень газа снизился до 29%, в Нидерландах ― до 28%, а во Франции ― до 20%. В пресс-службе «Газпрома» отметили, что это говорит о том, что летом газовый рынок Европы будет работать в режиме «зеленой зимы».

Ранее в этот день представитель руководства генерального директората Еврокомиссии по энергетике Катарина Сикоу-Маньи в ходе видеоконференции Eurogas заявила, что в Евросоюзе к 2050 году потребление природного газа может сократиться на 66–71% по сравнению с 2015 годом.

Она подчеркнула, что доля голубого топлива в общем энергопотреблении стран ЕС составляет около 25%. Представитель ЕК указала на то, что в настоящее время газ играет очень важную роль в энергобалансе стран союза, однако в будущем это должно измениться.

Накануне стало известно, что «Газпром» поставил первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. В начале марта начальник управления экспорта СПГ «Газпром экспорта» Павел Седов рассказал, что «Газпром» планирует поставлять в Европу «зеленый» СПГ. Он отметил, что в прошлом году компания поставила свыше 7 млн т СПГ, а к 2025 году планируется увеличить этот объем более чем вдвое. В середине февраля в «Газпроме» рассказали, что установившаяся в Европе холодная погода истощает запасы газа, что создает хорошие перспективы спроса на энергоноситель в 2021 году.