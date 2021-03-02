В «Газпроме» заявили о подготовке начала поставки «зеленого СПГ» в Европу

«Газпром» планирует начать поставлять в Европу углеродно-нейтральный ― «зеленый» сжиженный природный газ (СПГ). Об этом во вторник, 2 марта, заявил начальник управления экспорта СПГ «Газпром экспорта» Павел Седов во время российской презентации ежегодного прогноза англо-голландской Royal Dutch Shell по рынку сжиженного природного газа.

«В СПГ пока не так много углеродно нейтральных грузов поставляется по миру, и здесь мы тоже делаем свои первые шаги. <…> Я надеюсь, что в ближайшее время поставим свою первую полностью углеродно нейтральную партию сжиженного природного газа в Европу. Что будет определенным достижением и первым шагом на пути к построению более природно ориентированного портфеля газовых продуктов», ― сказал он.

Кроме того, Седов отметил, что компания в 2020 году поставила свыше 7 млн т СПГ, а к 2025 году планируется увеличить этот объем более чем вдвое. По его словам, в первую очередь рост поставок будет связан с развитием проекта в Усть-Луге.

Помимо этого, Седов подчеркнул, что компания рассматривает возможность своего участия в менее крупных СПГ-проектах, которые «будут играть роль для заполнения регионального спроса». При этом он с сожалением указал на то, что в прошлом году из-за форс-мажорных обстоятельств многие из них были задержаны, что станет важным фактором для оценки динамики нового предложения «в маленьких региональных проектах».

Ранее, 24 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает удвоения рынка СПГ к 2050 году по сравнению с нынешней ситуацией и превышения доли трубопроводных поставок.

Он добавил, что газ является наиболее перспективным и экологичным видом углеводородного топлива, запасы которого в России одни из самых значительных в мире. Вместе с инфраструктурой для поставок трубопроводного газа наращивается потенциал на рынке СПГ. Уже сегодня РФ занимает четвертое место среди крупнейших мировых производителей.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 17 февраля сообщил, что правительство утвердило план мероприятий по развитию рынка сжиженного природного газа на ближайшие пять лет. Он отметил важность вопроса газификации для социально-экономического развития регионов, подчеркнул необходимость ускорения работы в этом направлении.

По словам Мишустина, в настоящее время необходимо нарастить производство СПГ и создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, включая Сибирь и Дальний Восток, где не всегда можно проложить трубопроводные сети.