Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Актер Уилл Смит задумался о выдвижении в президенты США
Общество
В Москве откроют стационар для пациентов с тяжелыми последствиями COVID-19
Происшествия
Глыба льда упала с крыши на прохожих в центре Москвы
Мир
В Киеве суд разрешил задержать Анатолия Шария
Мир
Пожилая женщина скончалась в Японии после прививки вакциной Pfizer
Мир
Лукашенко выступил за базирование в Белоруссии российских самолетов
Мир
Возле здания ЕС в Киеве проходит митинг против реформ на Украине
Общество
Данные о вакцинации от COVID-19 станут доступны в виде QR-кода
Спорт
Боец ММА Шлеменко выразил надежду на победу Блаховича над Адесанье

В «Газпроме» заявили о подготовке начала поставки «зеленого СПГ» в Европу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» планирует начать поставлять в Европу углеродно-нейтральный ― «зеленый» сжиженный природный газ (СПГ). Об этом во вторник, 2 марта, заявил начальник управления экспорта СПГ «Газпром экспорта» Павел Седов во время российской презентации ежегодного прогноза англо-голландской Royal Dutch Shell по рынку сжиженного природного газа.

Холодный евродом: почему на рынках растут цены на газ
Европа мерзнет — российский бюджет полнится

«В СПГ пока не так много углеродно нейтральных грузов поставляется по миру, и здесь мы тоже делаем свои первые шаги. <…> Я надеюсь, что в ближайшее время поставим свою первую полностью углеродно нейтральную партию сжиженного природного газа в Европу. Что будет определенным достижением и первым шагом на пути к построению более природно ориентированного портфеля газовых продуктов», ― сказал он.

Кроме того, Седов отметил, что компания в 2020 году поставила свыше 7 млн т СПГ, а к 2025 году планируется увеличить этот объем более чем вдвое. По его словам, в первую очередь рост поставок будет связан с развитием проекта в Усть-Луге.

Помимо этого, Седов подчеркнул, что компания рассматривает возможность своего участия в менее крупных СПГ-проектах, которые «будут играть роль для заполнения регионального спроса». При этом он с сожалением указал на то, что в прошлом году из-за форс-мажорных обстоятельств многие из них были задержаны, что станет важным фактором для оценки динамики нового предложения «в маленьких региональных проектах».

Ранее, 24 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает удвоения рынка СПГ к 2050 году по сравнению с нынешней ситуацией и превышения доли трубопроводных поставок.

Он добавил, что газ является наиболее перспективным и экологичным видом углеводородного топлива, запасы которого в России одни из самых значительных в мире. Вместе с инфраструктурой для поставок трубопроводного газа наращивается потенциал на рынке СПГ. Уже сегодня РФ занимает четвертое место среди крупнейших мировых производителей.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 17 февраля сообщил, что правительство утвердило план мероприятий по развитию рынка сжиженного природного газа на ближайшие пять лет. Он отметил важность вопроса газификации для социально-экономического развития регионов, подчеркнул необходимость ускорения работы в этом направлении.

По словам Мишустина, в настоящее время необходимо нарастить производство СПГ и создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, включая Сибирь и Дальний Восток, где не всегда можно проложить трубопроводные сети.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021