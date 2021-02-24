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Новак заявил об ожидании удвоения рынка СПГ к 2050 году
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Новак заявил об ожидании удвоения рынка СПГ к 2050 году

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Россия ожидает удвоения рынка сжиженного природного газа (СПГ) к 2050 году по сравнению с нынешней ситуацией и превышения доли трубопроводных поставок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на конференции форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) в среду, 24 февраля

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«В чем рынок и аналитики точно едины, это рост рынка СПГ как минимум в два раза к 2050 году. При этом по прогнозам доля СПГ в общемировой торговле превысит долю трубопроводных поставок», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что газ является наиболее перспективным и экологичным видом углеводородного топлива, запасы которого в России одни из самых значительных в мире. Вместе с инфраструктурой для поставок трубопроводного газа наращивается потенциал на рынке СПГ. Уже сегодня Россия занимает четвертое место среди крупнейших мировых производителей.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 17 февраля сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по развитию рынка СПГ на ближайшие пять лет.

Он отметил важность вопроса газификации для социально-экономического развития регионов, подчеркнул необходимость ускорения работы в этом направлении.

По словам Мишустина, в настоящее время необходимо нарастить производство СПГ и создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, включая Сибирь и Дальний Восток, где не всегда можно проложить трубопроводные сети.

В сообщении на сайте правительства указывается, что план включает инициативы, которые должны подстегнуть инвестиционную активность, снизить административные барьеры, актуализировать нормативно-правовую базу и создать условия для внедрения передовых технологий.

В документе говорится и о смягчении требований к максимально допустимому объему хранения сжиженного газа на малотоннажных объектах и автозаправках. Планируется провести дополнительные исследования в области пожарной безопасности, распространить на отрасль отдельные международные стандарты.

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер на онлайн-совещании о газификации регионов под руководством председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 15 февраля сообщил, что реализация программы газификации в стране поможет увеличить потребление газа на 18,6 млрд куб. м газа в год.

В январе президент России Владимир Путин на встрече с Миллером попросил доложить об итогах работы за год, о прохождении зимнего максимума и планах по газификации. Топ-менеджер анонсировал завершение холдингом технически возможной газификации в стране к 2030 году. Компания подписала с субъектами планы-графики синхронизации работ на 2021 год.

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