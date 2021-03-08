«Газпром» поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу

«Газпром» поставил первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Газпром экспорт», опубликованном в понедельник, 8 марта.

«Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива. Благодаря дополнительным мероприятиям по снижению уровня эмиссии, а также масштабной деятельности в сфере компенсации воздействия на окружающую среду природный газ будет оставаться важнейшим элементом глобальной энергетики на десятилетия вперед», — приводятся слова генерального директора компании «Газпром экспорт» Елены Бурмистровой в пресс-релизе.

Груз СПГ российского производства был доставлен на терминал Dragon в Великобритании. Покупателем выступила нефтегазовая компания Royal Dutch Shell.

Ранее, 2 марта, начальник управления экспорта СПГ «Газпром экспорта» Павел Седов рассказал, что «Газпром» планирует поставлять в Европу «зеленый» СПГ. Он отметил, что в прошлом году компания поставила свыше 7 млн т СПГ, а к 2025 году планируется увеличить этот объем более чем вдвое.

В конце февраля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает удвоения рынка СПГ к 2050 году по сравнению с нынешней ситуацией и превышения доли трубопроводных поставок.

Он добавил, что газ является наиболее перспективным и экологичным видом углеводородного топлива, запасы которого в России одни из самых значительных в мире. Вместе с инфраструктурой для поставок трубопроводного газа наращивается потенциал на рынке СПГ.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 17 февраля сообщил, что правительство утвердило план мероприятий по развитию рынка сжиженного природного газа на ближайшие пять лет.