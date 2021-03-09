Зеленский обещал добиться закрытия трех телеканалов на YouTube

Владимир Зеленский намерен добиться закрытия трёх телеканалов в YouTube. Ограничения коснутся «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент Украины отметил, что платформы получат пожизненный бан, передает телеканал «Известия». В начале февраля в отношении телеканалов ввели санкции — Зеленский подписал решение совета нацбезопасности. Все три СМИ прекратили вещание в эфире, но продолжили работу в YouTube. Журналисты создали новый канал — «Первый независимый». Редакция проработала час, СМИ отключили от сетей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.