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В Госдуме прокомментировали заявление генерала США о возможностях РФ в космосе

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Россия — на самом деле развитая космическая держава, но совсем не агрессивная. Такое мнение высказал 9 марта депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление военного США о возможностях РФ в космосе.

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Бальбек также добавил, что новая администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена увеличивает военный бюджет с целью расширить горизонты угрозы до космического пространства. Кроме того, депутат заявил, что Россия расширяет свой оборонный потенциал, а НАТО делает ставку на наступательное вооружение.

«Да, мы с тревогой наблюдаем за агрессивной политикой НАТО, но, разумеется, не забываем и о собственной национальной безопасности. Мы действительно развитая технологичная космическая держава с высоким оборонным потенциалом, но в отличие от альянса мы не агрессивны», — цитирует RT слова Руслана Бальбека.

Ранее в этот же день командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд заявил, что возможности, которыми располагают Россия и Китай в космическом пространстве, вызывают опасения у властей США.

Реймонд отметил, что Пекин и Москва помимо прочего располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами. Так, Россия, по его мнению, ранее применяла спутник, созданный для уничтожения спутников США на орбите.

25 января госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что заинтересована в продолжении диалога с американской стороной по вопросам освоения дальнего космоса.

20 января генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил мнение, что при новом президенте США Джо Байдене не стоит ждать улучшения в сфере космического сотрудничества в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

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