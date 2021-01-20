Рогозин оценил шансы на улучшения отношений с США в космической сфере

В отношениях между Москвой и Вашингтоном в сфере космического сотрудничества не стоит ждать улучшения при новом президенте США Джо Байдене. Об этом в среду, 20 января, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Таким образом глава госкорпорации прокомментировал высказывания будущего шефа Пентагона Ллойда Остина, который назвал Россию ключевым противником в космической сфере. По его словам, деятельность Китая и России в космосе представляет серьезную и растущую угрозу национальным интересам США в области безопасности.

«Судя по этим высказываниям, ждать улучшения отношений с США в космической деятельности нам не стоит», — написал Рогозин в Twitter.

В декабре 2020 года в США заявили, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости отразить агрессию в космосе.

Кроме того, глава нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия действует в космосе безответственно и «провокационно». По его словам, Москва создавала потенциально опасные космические ситуации, которые угрожали американским интересам.

При этом командующий космическими операциями космических сил США генерал Джон Реймонд отметил, что никто не сможет победить в ходе войны в космосе.