Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики
Наука
Рогозин оценил шансы на улучшения отношений с США в космической сфере
Мир
Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказание для 70
Общество
Минздрав получил документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19
Общество
Вдова Грачевского опубликовала в Instagram резкий пост о его похоронах
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Мир
Совфед предложил обсудить в ПАСЕ нарушение прав русскоязычных на Украине
Мир
Белоруссия отреагировала на планы России выйти из ДОНа
Общество
В России за сутки зарегистрировали более 21 тыс. случаев коронавируса
Сюжет:

Рогозин оценил шансы на улучшения отношений с США в космической сфере

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В отношениях между Москвой и Вашингтоном в сфере космического сотрудничества не стоит ждать улучшения при новом президенте США Джо Байдене. Об этом в среду, 20 января, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Звездный устав: космической отрасли прописали ускорение
Президент потребовал оперативно принять программы по разработке сверхтяжелого ракетного комплекса и развитию «Сферы»

Таким образом глава госкорпорации прокомментировал высказывания будущего шефа Пентагона Ллойда Остина, который назвал Россию ключевым противником в космической сфере. По его словам, деятельность Китая и России в космосе представляет серьезную и растущую угрозу национальным интересам США в области безопасности.

«Судя по этим высказываниям, ждать улучшения отношений с США в космической деятельности нам не стоит», — написал Рогозин в Twitter.

В декабре 2020 года в США заявили, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости отразить агрессию в космосе.

Кроме того, глава нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия действует в космосе безответственно и «провокационно». По его словам, Москва создавала потенциально опасные космические ситуации, которые угрожали американским интересам.

При этом командующий космическими операциями космических сил США генерал Джон Реймонд отметил, что никто не сможет победить в ходе войны в космосе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021