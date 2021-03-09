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В США обеспокоились российским потенциалом в космосе

В США обеспокоились российским потенциалом в космосе

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Возможности, которыми располагают Россия и Китай в космическом пространстве, вызывают опасения у властей США, заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд в интервью газете The New York Times.

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«И Китай, и Россия имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности. <...> Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники <...> У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство», — подчеркнул он.

Реймонд отметил, что Пекин и Москва, помимо прочего, располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами. Так, Россия, по его мнению, ранее применяла спутник, созданный для уничтожения спутников США на орбите.

25 января госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что заинтересована в продолжении диалога с американской стороной по вопросам освоения дальнего космоса.

20 января генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил мнение, что при новом президенте США Джо Байдене не стоит ждать улучшения в сфере космического сотрудничества в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Таким образом глава госкорпорации прокомментировал высказывания будущего шефа Пентагона Ллойда Остина, который назвал Россию ключевым противником в космической сфере. По его словам, деятельность Китая и России в космосе представляет серьезную и растущую угрозу национальным интересам США в области безопасности.

В декабре 2020 года в США заявили, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости отразить агрессию в космосе.

Кроме того, глава нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия действует в космосе безответственно и «провокационно». По его словам, Москва создавала потенциально опасные космические ситуации, которые угрожали американским интересам.

При этом Реймонд отметил, что никто не сможет победить в ходе войны в космосе.

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