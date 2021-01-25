«Роскосмос» заявил о готовности к диалогу с США по освоению дальнего космоса

«Роскосмос» заинтересован в продолжении диалога с американской стороной по вопросам освоения дальнего космоса, сообщили в понедельник, 25 января, в пресс-службе госкорпорации.

«Учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес», — рассказали в пресс-службе ТАСС.

Кроме того, в «Роскосмосе» указали, что по результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта создания окололунной станции Gateway российская сторона приняла решение отказаться от участия в данной программе.

Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин уточнил в своем Telegram-канале, что «Роскосмос» никогда не входил в экспертную группу по Gateway, опровергая тем самым сообщения об исключении РФ из международной группы.

По словам Рогозина, «Роскосмос» неоднократно получал от американского космического ведомства NASA документы с запросом по Gateway, а также участвовал в открытом брифинге на эту тему.

«Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны», — подчеркнул глава госкорпорации.

Он напомнил, что Gateway — американский проект с ограниченным участием внешних партнеров, в то время как у России имеется своя программа исследований Луны, пишет «Газета.ру».

Соглашение о совместном создании окололунной станции Gateway «Роскосмос» и NASA подписали в 2017 году. Позже Рогозин назвал проект американоцентричным.

Согласно договору, Россия должна была создать только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. Рогозин заявил о готовности участвовать в проекте только в том случае, если он будет основан на принципах равноправия, как Международная космическая станция.