Фристайлистка Смирнова завоевала первое в истории России золото ЧМ в парном могуле

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова принесла стране первое в истории золото чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в парном могуле. Финал соревнований прошел во вторник, 9 марта, в Алма-Ате (Казахстан).

Смирнова обошла соотечественницу Викторию Лазаренко, которая заняла второе место. Бронза досталась Анастасии Городко из Казахстана.

Накануне россиянка завоевала бронзовую медаль в могуле, сообщал «Спорт-Экспресс». При этом первое место в состязаниях заняла француженка Перрин Лаффон, серебро взяла Юлия Галышева из Казахстана.

Сообщается, что соревнования продлятся до 11 марта.

7 марта сообщалось, что на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе российский лыжник Александр Большунов при столкновении с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и еще одного норвежского спортсмена Эмиля Иверсена вперед.

Позже стало известно, что Клебо дисквалифицировали, золото в марафоне досталось Иверсену, а серебро — Большунову. Бронза досталась норвежскому спортсмену Симену Хегстаду Крюгеру.