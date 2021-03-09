Аргентина экстрадировала в РФ похитителя ювелирных изделий

В РФ экстрадировали обвиняемого в краже драгоценностей. Эдгар Алехандро Валеро Валеро скрывался в Аргентине. Колумбиец обвиняется в краже ювелирных изделий на сумму 160 млн рублей. Преступление было совершено в июле 2018 года в Казани, сообщает телеканал «Известия». На ярмарке Валеро похитил дорожный чемодан сотрудника ювелирной компании. Злоумышленник скрылся с места на автомобиле. Суд в Татарстане заочно арестовал Валеро, его объявили в международный розыск. Спустя год обвиняемого задержали на территории Аргентины.

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