Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Атомный авианосец ВМС США Dwight Eisenhower, пройдя Гибралтарский пролив, 8 марта вошел в акваторию Средиземного моря. Многочисленные фото судов пользователи публиковали в социальных сетях.

Отмечается, что вместе с Dwight Eisenhower в Средиземном море замечены ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

Неделей ранее авианосная ударная группа была замечена в Атлантическом океане, где США проводили совместные учения с ВМС Марокко.

Предполагалось, что корабли проследуют на Ближний Восток через Суэцкий канал. Однако сейчас есть версия, что авианосец будет оставаться в Средиземном море для взаимодействия с кораблями стран-членов НАТО.

Ранее, 10 февраля, отмечалось, что эсминцы военно-морских сил США «Портер» и «Дональд Кук» покинули воды Черного моря после окончания совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО. Совместные учения партнеров по НАТО длились 17 дней.

2 февраля вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Военно-морского флота России Петр Святашов призвал ответить на заходы американских военных кораблей в Черное море. Он отметил, что существуют методы, которые должны предотвратить угрозу со стороны иностранного флота. В частности, речь идет о радиоэлектронной борьбе.

Днем ранее были опубликованы кадры пролета российского бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук». Позже фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провел учение по уничтожению корабля условного противника.