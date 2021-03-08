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У Асада и его супруги обнаружили коронавирус
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Президент Сирии Башар Асад заболел коронавирусом

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Президент Серии Башар Асад и его жена Асма заболели коронавирусом. О том, что супруги получили положительный тест на COVID-19, сообщила 8 марта канцелярия главы государства в Twitter.

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Асад и его жена ближайшие три-четыре недели будут находиться на домашнем режиме и выполнять свои рабочие обязанности удаленно. Состояние пары оценивается как стабильное.

«После того, как они почувствовали легкие симптомы, схожие с симптомами COVID-19, президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом», — говорится в заявлении.

В документе говорится, что Асад и его жена призывают всех жителей Сирии соблюдать все меры профилактики против коронавирусной инфекции.

Ранее, 22 февраля, сообщалось, что Сирия зарегистрировала и разрешила применение российской вакцины «Спутник V» на территории страны.

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года.

Сейчас препарат уже зарегистрирован более чем в 40 странах, в том числе его разрешено применять в странах Евросоюза — в Венгрии и Словакии. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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