На киевский марш феминисток пришли украинские националисты

В Киеве на марш женщин пришли ультраправые активисты. К центру города стянуто большое количество силовиков. Организаторы устроили акцию за гендерное равенство. Однако против марша феминисток выступили националисты, передает телеканал «Известия». Полиция сдерживает участников от прямых нападений. Подобные столкновения в Киеве 8 марта случаются ежегодно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.