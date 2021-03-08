Источник рассказал подробности о погибшем в ДТП под Самарой

Один из семерых погибших в ДТП в Самарской области, Александр К., ранее уже попадал в серьезную автомобильную аварию. Об этом рассказал в понедельник, 8 марта, источник Федерального агентства новостей (ФАН).

По его словам, ДТП произошло в ноябре 2016 года в Самарской области. За рулем находился друг Александра. Автомобиль занесло на скользкой дороге. В итоге молодых людей госпитализировали.

Как рассказал источник агентства, Александр проходил длительное лечение, а затем реабилитацию. В результате аварии ему присвоили третью группу инвалидности, так как молодой человек сильно травмировал в ДТП руку и ногу. Однако мужчина достаточно быстро восстановился и инвалидность отменили.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в Самарской области инициировать передачу уголовного дела о ДТП на трассе Самара–Тольятти в СК.

Как рассказал прокурор Красноярского района Самарской области Игорь Шустов ранее, дело изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в следствие СК РФ, так как в ДТП погиб несовершеннолетний.

О крупном ДТП на 8-м км трассы Самара–Тольятти в районе поселка Курумоч Волжского района стало известно 8 марта. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком Isuzu. Водитель грузовика не пострадал. В ФАН сообщили, что он ранее уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, причиной аварии могло стать то, что водитель Volkswagen выехал на встречную полосу.

В ГУМВД по Самарской области, в свою очередь, пояснили, что Volkswagen был переполнен, в нем погибли семь человек.