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Источник назвал предварительную причину ДТП в Самарской области

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По предварительной причине ДТП в Самарской области, жертвами которого стали семь человек, произошло по вине водителя легкового автомобиля. Об этом сообщил в понедельник, 8 марта, источник в правоохранительных органах «РИА Новости».

По его словам, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, передает «Газета.ру».

О крупном ДТП на восьмом километре трассы «Самара-Тольятти» в районе поселка Курумоч Волжского района стало известно 8 марта. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком Isuzu. В результате погибли семь человек. Детей среди погибших нет. Водитель грузовика не пострадал.

В настоящий момент обстоятельства аварии устанавливаются.

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