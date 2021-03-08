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Семь человек погибли в аварии на трассе в Самарской области

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Семь человек погибли в аварии под Самарой. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла на трассе Самара–Тольятти: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Детей среди погибших нет. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Днем ранее сообщалось о смерти двух человек в результате ДТП с участием двух грузовиков и пассажирского автобуса на трассе в Башкирии. Известно, что в салоне автобуса находились 39 человек, из которых пострадали водитель автобуса и один несовершеннолетний.

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