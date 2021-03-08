В МВД раскрыли подробности ДТП в Самарской области

Попавший в ДТП под Самарой легковой автомобиль Volkswagen был переполнен, в нем погибли семь человек. Об этом в понедельник, 8 марта, «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

«Легковой автомобиль ехал с перегрузом, все семь погибших находились в нем. Это молодые люди», — приводит агентство слова собеседника.

По данным агентства в полиции, возраст погибших — от 17 до 24 лет.

Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах назвал предварительную причину ДТП в Самарской области. По его словам, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу.

О крупном ДТП на восьмом километре трассы «Самара-Тольятти» в районе поселка Курумоч Волжского района стало известно 8 марта. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком Isuzu. Водитель грузовика не пострадал.