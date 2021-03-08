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После ДТП с семью погибшими под Самарой возбуждено уголовное дело
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После ДТП с семью погибшими под Самарой возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено после аварии с семью погибшими в Самарской области. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил прокурор Красноярского района региона Игорь Шустов.

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения»). В связи с тем что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в следствие Следственного комитета», — приводит его слова «РИА Новости».

Шустов добавил, что также прокуратура проводит проверку состояния улично-дорожной сети.

О крупном ДТП на 8-м км трассы Самара–Тольятти в районе поселка Курумоч Волжского района стало известно 8 марта. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком Isuzu. Водитель грузовика не пострадал.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, причиной аварии могло стать то, что водитель Volkswagen выехал на встречную полосу.

В ГУМВД по Самарской области, в свою очередь, пояснили, что Volkswagen был переполнен, в нем погибли семь человек.

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