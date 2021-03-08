Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью жертвами под Самарой в СК

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в Самарской области инициировать передачу уголовного дела о ДТП на трассе Самара–Тольятти, в котором погибли семь человек, в СК. Об этом сообщила в понедельник, 8 марта, официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Самарской области инициировать вопрос и оперативно принять уголовное дело по факту смертельного ДТП в производство следователей СК. Дальнейший ход расследования поставлен на контроль», — говорится в сообщении.

Как рассказал прокурор Красноярского района Самарской области Игорь Шустов ранее, дело изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в следствие СК РФ, так как в ДТП погиб несовершеннолетний.

О крупном ДТП на 8-м км трассы Самара–Тольятти в районе поселка Курумоч Волжского района стало известно 8 марта. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком Isuzu. Водитель грузовика не пострадал.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, причиной аварии могло стать то, что водитель Volkswagen выехал на встречную полосу.

В ГУМВД по Самарской области, в свою очередь, пояснили, что Volkswagen был переполнен, в нем погибли семь человек.