Масленичная неделя 2023 по дням: кто к кому ходит в гости, традиции
С 20 по 26 февраля 2023 года россияне отмечают масленичную неделю, которая предшествует Великому посту.
Первый день, 20 февраля 2023, называют Встречей. В этот день на Руси было принято выпекать первый блин. Его не ели, а отдавали малоимущему человеку. Начиналось обустройство снежного городка, в котором готовились народные гуляния.
Второй день, 21 февраля 2023, именуется Заигрышами. Принято звать в гости родственников и друзей. Молодые люди заигрывают с девушками, знакомятся.
Третий день, 22 февраля 2023 — Скромная среда, или Лакомка. Зять ходит в гости к теще, она демонстрирует свое расположение и угощает мужчину блинами.
Четвертый день, 23 февраля 2023 — Широкий четверг, или Разгуляй. Хозяйки завершают домашние дела, всей семьей отправляются в снежные городки, на центральные площади городов и деревень, устраивают развлекательные мероприятия:
- проводят кулачные бои,
- участвуют в спортивных соревнованиях,
- играют в снежки,
- исполняют народные песни,
- водят хороводы,
- разводят костры и прыгают через огонь.
Пятый день, 24 февраля 2023 года — Тещины вечерки. Зять принимает тещу, блины печет девушка для своей матери.
Шестой день, 25 февраля 2023 — Золовкины посиделки. Полакомиться блинами приходят сестры и другие родственницы мужа.
Седьмой день, 26 февраля — Проводы, или Прощеное воскресенье. Люди весело провожают зиму, посещают уличные ярмарки, едят блины с разными начинками и, конечно, сжигают чучело Масленицы. Еще одна традиция дня — просить друг у друга прощения.
Народные приметы и рецепты блинов — в нашем материале: Масленица 2023.
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