Названы способы сделать блины на Масленицу полезными для здоровья

В преддверии Масленицы, которая отмечается с 8 по 14 марта, эксперты рассказали, как сделать традиционные блины полезными для здоровья.

По словам врача-диетолога Ольги Переваловой, традиционные блины из пшеничной муки не подходят людям с непереносимостью глютена. Поэтому ее следует заменить на гречишную или кукурузную муку. Вместо сахара Перевалова посоветовала использовать сахарозаменитель, а подсолнечное масло следует заменить на масло чиа или оливковое.

«Мы можем взять кабачок, репу, сладкую редьку, а еще лучше — тыкву. Их можно слегка припустить, подварить или подержать на водяной бане, а потом натереть на терке. Тогда сама блинная масса будет состоять из растительной клетчатки, что снизит нагрузку на поджелудочную железу и не спровоцирует бешеный выброс гормона инсулина, который приводит к набору веса», — цитирует ее «РИА Новости» в воскресенье, 7 марта.

Людям с ожирением или лишним весом блины на праздник можно есть в «символическом» количестве, а для их приготовление лучше использовать муку низших сортов, рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев. Также молоко придется заменить газированной водой.

Люди без лишнего веса и с дефицитом веса, а также с высокой физической активностью могут есть блины без ограничений.

«На завтрак я бы рекомендовал блины с маслом или сметаной. На обед или ужин — с мясом. На полдник и второй завтрак — с вареньем, сгущенным молоком», — рассказал врач.

Накануне диетолог департамента назвала рекомендуемую разовую порцию блинов. По словам эксперта, для здорового человека с нормальной массой тела объем порции должен составлять 150–200 г с учетом начинки и припека — обычно это три-четыре блинчика.