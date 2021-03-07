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Лидер демократов в сенате поддержал расследование против губернатора Нью-Йорка
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Лидер демократов в сенате поддержал расследование против губернатора Нью-Йорка

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Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер поддержал расследование в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

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«Расследование обвинений от этих женщин, а они серьезные, находится в очень компетентных руках генерального прокурора Нью-Йорка <…> Я верю, что она перевернет каждый камень, и верю, что она обеспечит отсутствие внешнего вмешательства — политического или иного», — цитирует его издание Politico в воскресенье, 7 марта.

В то же время вопрос о том, стоит ли Куомо уйти в отставку на фоне таких обвинений, Шумер оставил без прямого ответа, подчеркнув, что верит в расследование.

В декабре экс-советница губернатора штата Нью-Йорк Линдси Бойлан обвинила своего бывшего начальника в сексуальных домогательствах. Тогда она баллотировалась в совет нью-йоркского района Манхэттен. Пресс-секретарь Куомо Кейтлин Жируар, в свою очередь, заявила, что в словах Бойлан «просто нет правды».

Однако 27 февраля еще одна бывшая советница Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах.

2 марта сообщалось, что в неподобающем поведении Куомо обвинила третья женщина. По ее словам, инцидент имел место на свадьбе в Нью-Йорке в сентябре 2019 года.

1 марта прокуратура штата Нью-Йорк начала проверку в отношении Куомо по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Сам Куомо, комментируя выдвинутые обвинения, заявил, что его слова в отношении коллег и подчиненных могли быть ошибочно восприняты как нежелательный флирт. Также он объявил, что не собирается оставлять свой пост.

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