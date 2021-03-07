Путин назвал Большунова главным героем гонки на 50 км на ЧМ в Германии

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова и назвал его главным героем гонки на 50 км в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта, в которой он завоевал серебряную медаль. Об этом 7 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 км Александру Большунову. <…> Путин отметил, что именно Александр стал настоящим героем гонки», — сказал он.

Большунов завершил гонку третьим, однако на финишной прямой у российского спортсмена произошло столкновение с норвежцем Йоханнесом Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо стал чемпионом мира, вторым пришел его соотечественник Эмиль Иверсен.

Из-за этого инцидента Клебо был дисквалифицирован, а результат гонки был пересмотрен: золото получил Иверсен, серебро — Большунов, а бронзу — норвежец Симен Хегстад Крюгер.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены выступают на чемпионате мира в Германии под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). На форме спортсменов нет российского триколора и герба. При победе лыжников из России на церемонии награждения вместо гимна РФ будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS).