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В Испании назвали новую угрозу для Европы

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В Испании и в ряде других стран Европы пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция привели к резкому спаду рождаемости, пишет El Pais в субботу, 6 марта.

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По данным издания, уровень рождаемости в Испании в декабре и январе сократился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подобная ситуация наблюдается и в других европейских странах. Так, в Италии количество новорожденных в декабре снизилось на 21,6% по сравнению с прошлым годом, а во Франции уровень рождаемости в январе упал на 13%.

Основными факторами, которые повлияли на ситуации, стали резкое сокращение рабочих мест и высокая смертность от коронавируса, отмечает издание.

23 февраля сообщалось, что в 2020 году в Японии вновь зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости.

Отмечалось, что ухудшение ситуации в том числе связано с распространением нового коронавируса в стране, которое снизило число контактов между людьми. Снижение рождаемости сохраняется в стране на протяжении последних пяти лет.

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