Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Опубликовано видео испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере
Общество
В России студенты смогут сдавать экзамены онлайн с помощью биометрии
Мир
В штате Айдахо демонстранты устроили сожжение медицинских масок
Происшествия
Клиенты московского банка заявили о краже около 160 млн рублей
Экономика
В России ужесточили требования к выдающим ипотечные займы организациям
Общество
Глава Минпросвещения увидел возможность безопасного проведения ЕГЭ в июне
Мир
Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о сбоях на БелАЭС
Мир
В результате стрельбы в Одессе пострадали три человека
Общество
В Саратове 531 жилой дом остался без холодной воды из-за аварии

В Китае суд впервые в истории обязал мужчину оплатить жене работу по дому

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пекинский суд по бракоразводным процессам обязал жителя китайской столицы выплатить бывшей жене алименты за работу по дому, которую женщина выполняла во время их совместной жизни. Об этом пишет Би-би-си.

Бойкот и девичья фамилия: как COVID изменит вековую традицию Японии
Премьер Суга уже вселил надежду в защитников семейных прав

Как сообщила телерадиовещательная компания 24 февраля, решение инстанции стало первым случаем, когда за работу женщины по дому в рамках брака назначили оплату.

Супруги поженились в 2015 году и прожили вместе пять лет. В 2020 году пекинец Чен подал на развод. Первоначально выступавшая против развода китаянка Вон потребовала финансовой компенсации, указав на то, что за годы совместной жизни ее муж не выполнял никаких обязанностей по дому или уходу за их общим сыном.

Суд встал на сторону женщины и постановил, что ее экс-супруг должен единовременно компенсировать бывшей жене 50 тыс. юаней ($7,7 тыс.), а также платить ей ежемесячные алименты в размере 2 тыс. юаней (около $309).

Такое решение стало возможным в соответствии с новым Гражданским кодексом страны, вступившим в законную силу в 2021 году. По новым правилам супруги наделяются правом требовать компенсации при разводе, в том случае если один из них в большей мере несет ответственность по воспитанию детей, уходу за престарелыми родственниками и работе по дому. До сих пор супруги могли требовать такой компенсации при разводе только в том случае, если был подписан брачный договор, что не является в Китае распространенной практикой.

Дело о денежной компенсации за работу по дому вызвало широкий общественный резонанс среди пользователей китайской сети микроблогов Sina Weibo. Соответствующий хештег в соцсети набрал свыше 570 млн просмотров.

При этом некоторые пользователи сочли выплату в 50 тыс. юаней за пять лет недостаточной, так как оплата услуг персонала по дому, к примеру няни для ребенка, обойдется в Пекине дороже, чем вся присужденная единовременная выплата.

В 2016 году в Китае суд впервые в истории выдал охранный ордер мужчине, который пожаловался на то, что его избивает его собственная жена. Женщине было предписано на время выехать из квартиры и не приближаться к мужу на расстояние ближе 200 м.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021