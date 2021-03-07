В Китае суд впервые в истории обязал мужчину оплатить жене работу по дому

Пекинский суд по бракоразводным процессам обязал жителя китайской столицы выплатить бывшей жене алименты за работу по дому, которую женщина выполняла во время их совместной жизни. Об этом пишет Би-би-си.

Как сообщила телерадиовещательная компания 24 февраля, решение инстанции стало первым случаем, когда за работу женщины по дому в рамках брака назначили оплату.

Супруги поженились в 2015 году и прожили вместе пять лет. В 2020 году пекинец Чен подал на развод. Первоначально выступавшая против развода китаянка Вон потребовала финансовой компенсации, указав на то, что за годы совместной жизни ее муж не выполнял никаких обязанностей по дому или уходу за их общим сыном.

Суд встал на сторону женщины и постановил, что ее экс-супруг должен единовременно компенсировать бывшей жене 50 тыс. юаней ($7,7 тыс.), а также платить ей ежемесячные алименты в размере 2 тыс. юаней (около $309).

Такое решение стало возможным в соответствии с новым Гражданским кодексом страны, вступившим в законную силу в 2021 году. По новым правилам супруги наделяются правом требовать компенсации при разводе, в том случае если один из них в большей мере несет ответственность по воспитанию детей, уходу за престарелыми родственниками и работе по дому. До сих пор супруги могли требовать такой компенсации при разводе только в том случае, если был подписан брачный договор, что не является в Китае распространенной практикой.

Дело о денежной компенсации за работу по дому вызвало широкий общественный резонанс среди пользователей китайской сети микроблогов Sina Weibo. Соответствующий хештег в соцсети набрал свыше 570 млн просмотров.

При этом некоторые пользователи сочли выплату в 50 тыс. юаней за пять лет недостаточной, так как оплата услуг персонала по дому, к примеру няни для ребенка, обойдется в Пекине дороже, чем вся присужденная единовременная выплата.

В 2016 году в Китае суд впервые в истории выдал охранный ордер мужчине, который пожаловался на то, что его избивает его собственная жена. Женщине было предписано на время выехать из квартиры и не приближаться к мужу на расстояние ближе 200 м.