Китай призвал США прекратить односторонние санкции против Ирана

Китай советует США прекратить использование односторонних санкций в отношении Ирана и вернуться к выполнению обязательств в соответствии с положениями ядерной сделки с Тегераном. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции во время сессий высшего законодательного и совещательного органов страны, которые проходят в Пекине в воскресенье, 7 марта.

Министр напомнил, что новая администрация Белого дома уже сообщила о планах вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.

«Мы надеемся на искренность намерений США и считаем, что Вашингтон должен незамедлительно предпринять конструктивные шаги, отменить односторонние санкции против Ирана, а также против представителей третьих стран», — приводит его слова сайт МИД КНР.

По словам главы китайского МИДа, Пекин предлагает создать многостороннюю платформу для диалога в регионе Персидского залива, которая будет доступна всем заинтересованным сторонам. Он добавил, что она поможет совместными усилиями устранить разногласия, обеспечить мир и стабильность в этом регионе.

Ранее, 5 марта, президент США Джо Байден продлил еще на год действие антииранских санкций. Рестрикции будут действовать до 15 марта 2022 года. Санкционный режим против Ирана был введен еще в 1995 году администрацией тогдашнего президента Билла Клинтона.

1 марта новый постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что страна вернется в ядерную сделку, после того как Иран начнет исполнять свои обязанности в рамках СВПД. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил о неизбежности снятия американских санкций с Тегерана.

МИД России считает, что для восстановления ядерной сделки с Ираном нужно полное и последовательное выполнение условий СВПД всеми странами, которые заключали соглашение в 2015 году.

В конце февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон открыт для переговоров с Тегераном, но не собирается ослаблять санкции, введенные против Ирана.

В начале того же месяца духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи предупредил, что государство не пойдет на уступки США и не станет первым возвращаться в этот договор.

Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, был заключен в 2015 году пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией. В 2018 году Вашингтон вышел из сделки и восстановил жесткие санкции против Тегерана. В 2019 году Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.