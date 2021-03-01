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Президент Ирана заявил о неизбежности снятия санкций США с Тегерана

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Соединенным Штатам придется отменить санкции, введенные в отношении Ирана. Об этом заявил 1 марта президент республики Хасан Роухани.

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«Я уверен, что миру и США придется преклонить колени перед великой иранской нацией и снять санкции», — сообщила его пресс-служба.

По словам Роухани, победой Ирана стало признание Белым домом провала политики максимального давления на исламскую республику.

В этот же день представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что до тех пор, пока санкции США против Ирана не будут отменены, МАГАТЭ не будет предоставлен доступ к ядерной деятельности республики.

Кроме того, если санкции не будут отменены, эта информация будет удалена, а видеозаписи изымут, отмечает агентство IRNA.

В конце февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США открыты для переговоров с Ираном, но при этом не намереваются ослаблять санкции, введенные в отношении Тегерана.

24 февраля МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении на три месяца верификационной деятельности на ядерных объектах в Иране.

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