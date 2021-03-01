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В США назвали условие возвращения Вашингтона в ядерную сделку

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Вашингтон вернется в ядерную сделку при реакции Ирана к началу исполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом в понедельник, 1 марта, заявила новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы ищем возможности подтолкнуть Иран вернуться к выполнению обязательств. Если они примут это решение, мы готовы тоже присоединиться к сделке вновь», — сказала она на брифинге.

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Томас-Гринфилд также отметила, что в США были разочарованы решением Ирана, согласно которому Тегеран прекратил доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты.

По словам постпреда, «это упущенная возможность», Вашингтон надеется на пересмотр решения страны относительно данного вопроса.

Ранее в этот день президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенным Штатам придется отменить санкции, введенные в отношении Ирана. По его словам, победой Ирана стало признание Белым домом провала политики максимального давления на Исламскую Республику.

В конце февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США открыты для переговоров с Ираном, но при этом не намереваются ослаблять санкции, введенные в отношении Тегерана.

24 февраля МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении на три месяца верификационной деятельности на ядерных объектах в Иране.

Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном в 2018 году, после чего развернул кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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