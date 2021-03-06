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Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе

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По всем признакам Киев готовится возобновить военные действия в Донбассе, стягивает диверсантов к линии соприкосновения. Об этом заявил 6 марта глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Сейчас там (на линии соприкосновения. — Ред.) иностранные советники скапливаются, по нашим разведданным, это инструктора. То есть они готовят диверсантов, диверсионные группы — это сейчас основная угроза», — сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он отметил, что у украинской стороны в настоящее время есть «установка блокировать во всех (переговорных. — Ред.) подгруппах любые договоренности».

«Это очередной признак, что они готовятся к войне», — добавил Пушилин.

По словам главы ДНР, также Киев блокирует прохождение через линию соприкосновения международных гуманитарных конвоев, в частности Международного комитета Красного Креста.

3 марта стало известно, что сотрудник полиции самопровозглашенной ДНР погиб в результате снайперского обстрела со стороны ВСУ.

В тот же день 3 марта военнослужащие ДНР получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Отмечалось, что такие меры в ДНР приняли в связи с тем, что Киев продолжает нарушать меры, направленные на соблюдение перемирия.

В Кремле 4 марта выразили обеспокоенность обострением ситуации в регионе.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 5 марта заявил, что украинскую армию специально провоцируют в Донбассе для прекращения режима тишины.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами государственного переворота на Украине зимой 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в том числе обсуждается на встречах контактной группы в Минске, которой с осени 2014 года были приняты три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

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