Глава офиса Зеленского заявил о провокациях в Донбассе

Украинскую армию специально провоцируют в Донбассе для прекращения режима тишины, заявил в пятницу, 5 марта, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе онлайн-конференции с представителями Центра европейской политики.

«Последние месяцы, последние недели мы наблюдаем эскалацию конфликта. То есть, по нашему мнению, идет специальная провокация Вооруженных сил Украины, для того чтобы прекратить режим прекращения огня», — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркнул политик, за время конфликта в регионе погибли около 14 тыс. человек, а переселенцами стало около 2 млн человек.

3 марта стало известно, что сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков.

В Кремле 4 марта выразили обеспокоенность обострением ситуации в регионе.

В середине февраля СМИ, ссылаясь на источник в силовых ведомствах ДНР, сообщили, что взрывное устройство сработало в машине одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной республики. Покушение было совершено в Горловке на проспекте Победы.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в том числе обсуждается на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Москва многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Украину выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса.