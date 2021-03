Богомолов на фоне «Бората»: главные культурные события недели

Прокачка театра и новый спич режиссера Константина Богомолова, «Кинотавр» осенью и отчаянный Саша Барон Коэн. А также — «квартирник» из прошлого, мемориал на Рубинштейна и кризис худруков. «Известия» выбрали самые интересные события.

Худруки, ваш выход

С апреля по декабрь этого года СТД России запускает программу «Театр на прокачку». К участию приглашаются региональные театры. «Мы предлагаем масштабную программу сотрудничества театрам, в которых художественные руководители (или главные режиссеры) занимают свой пост меньше трех лет», — говорится на сайте организации.

Цель программы — помочь театру выработать стратегию дальнейшего развития, повысить профессиональный уровень сотрудников, расширить диалог между российскими театральными специалистами. Для театров, подавших заявку и прошедших конкурс, будет персонально разработан план участия в проектах СТД. Финансирование их (хотя и не в полном объеме) организация также возьмет на себя.

Новая программа СТД призвана поддержать пришедшие в руководство кадры и тем самым содействовать преодолению «кризиса худруков», который в последние годы стал общероссийской проблемой.

Суть ее, по словам министра культуры Ольги Любимовой, в том, что нам хочется, чтобы худруки были вечными.

— Каждые похороны — это боль. Очень трудно без руководителя сохранить атмосферу в коллективе, — отметила она в беседе с «Известиями». — Зачастую мы наблюдаем, как это не удается, атмосфера уходит, театр-дом разваливается. Естественный, аккуратный, как теперь принято говорить, бесшовный переход в руководстве необходим. Это касается не только театров, но и музеев. Спрос на руководителей острый. Но на такой рождается и соответствующее предложение. Я в это очень сильно верю.

Политкорректность vs. здравый смысл

В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Из-за пандемии награждение проводили одновременно в двух городах на Западном и Восточном побережьях США.

Главными победителями стали драма «Земля кочевников» (экранизация документального романа Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века») и комедия «Борат 2» об американских приключениях казахского журналиста. Оба фильма получили по две статуэтки. Кроме того, двух наград удостоился мультфильм «Душа».

Богомолов на фоне Кадр из фильма «Борат 2» Фото: Amazon Studios

По результатам «Глобуса» традиционно судят о финальном раскладе в оскаровской гонке — ее результаты объявят 25 апреля. Один из российских членов Американской киноакадемии, пожелавший сохранить анонимность, пояснил «Известиям», что победа в главной номинации «Оскара» фактически предрешена. У него нет сомнений, что «лучшим фильмом» станет «Земля кочевников» режиссера Хлое Чжао, поскольку помимо художественных достоинств он отвечает требованиям политкорректности, которые киноакадемия ранее разослала участникам голосования. Во-первых, картина снята женщиной, во-вторых, эта женщина — азиатка.

По мнению эксперта, двойная победа «Бората 2» Саши Барона Коэна стала вызовом ложно понятой политкорректности. Накануне голосования картину обвинили в расизме, а казахская диаспора в США даже инициировала судебный иск, но это не помешало международным журналистам отдать ей свои голоса. По словам киноакадемика, это хороший знак — мракобесию не место в искусстве.

Режиссер Саша Барон Коэн, сыгравший в своей картине заглавную роль, рассказал «Известиям», что будет продолжать работу сатирика, так как «по законам любой приличной страны люди этой профессии неподсудны».

— Наша профессия существует и признана легально, — заявил режиссер. — У нее даже есть свой налоговый код. Если сатирики перестанут делать сатиру, как они будут платить налоги?

Режиссер подчеркнул: чем больше попыток привлечь его к ответственности за оскорбление чьих-то чувств, тем успешнее его фильмы.

Богомолов и пиар

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов опубликовал в Instagram новые правила своего театра. Свод состоит из семи пунктов, полностью заимствованных из Facebook худрука Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.

Единственное отличие — латышский худрук завершает свой спич фразой: «Да пребудет с нами Бог», а его российский коллега цитатой из Ленина: «Так победим».

Согласно правилам, в театре «разрешена без каких-либо ограничений» свобода слова, можно «шутить обо всем», «флиртовать и начинать романы как между актерами, так и между зрителями», «открыто ссориться» из-за своих политических убеждений, а также «каждому позволено верить в то, что его взгляды самые правильные». Кроме того, отмечается, что театр несовместим с политкорректностью.

Богомолов на фоне Константин Богомолов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Опрошенные «Известиями» худруки сошлись во мнении, что Богомолов предпринял очередной пиар-ход.

— Наверное, есть какие-то другие фамилии, какие-то другие люди, может быть, без громких заявлений, которые делают свое дело, — заявил худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев. — По факту же везде маячит и бесконечно фигурирует фамилия Богомолов. Я скажу так: если с каким-нибудь манифестом или заявлением выступит, например, Алексей Бородин (худрук РАМТа. — «Известия») или Кирилл Серебренников, я с удовольствием подискутирую. А эти тезисы не касаются театра, они касаются пиара конкретного человека.

Один из актеров Театра на Малой Бронной, пожелавший сохранить анонимность, сообщил «Известиям», что в коллективе правила Богомолова никак не тиражируются. Их нет на досках объявлений, они не распространяются по внутренним каналам. Актеры и сотрудники, как и все, ознакомились с ними в Instagram. По словам источника, он не замечал, чтобы во время репетиций своих спектаклей или в подготовительном процессе Константин Юрьевич позволял с собою спорить или высказывать свое мнение каким-то другим способом. Он в этом плане «обычный авторитарный режиссер, и это нормально», заметил собеседник редакции.

На Рубинштейна, 13

В Санкт-Петербурге состоялась серия мероприятий, посвященных 40-летию Ленинградского рок-клуба (ЛРК). Большой резонанс вызвал онлайн-квартирник, устроенный интернет-ресурсом «Петербургский дневник», принадлежащим правительству города. Для читателей «ПД» сыграли музыканты, 40 лет назад стоявшие у истоков рок-клуба. Участниками концерта стали группы «Санкт-Петербург» и «Фильмы», первый состав «Пикника» и другие.

На вопрос «Известий», в чем заключалась основная миссия и главная заслуга Ленинградского рок-клуба, лидер группы «Санкт-Петербург», историк и писатель Владимир Рекшан ответил, что миссии у него никакой не было, но это, несомненно, яркая часть культуры Ленинграда и России, которая должна быть закреплена мемориальной доской и музеем.

— Процесс это долгий, но положительное решение комитета по мемориальным доскам при правительстве города принято. Не будет доски, не будет нашего музея, и рано или поздно всё это замечательное время и люди будут забыты. Постараемся этого не допустить, — заключил ветеран рок-движения.

Первый концерт «ЛенКлуба любителей музыки» (так официально называлась новая организация) состоялся 7 марта 1981 года в здании на улице Рубинштейна, 13. Творчество групп клуба, среди которых были «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Телевизор», стало классикой русского рока.

Гендерно и нейтрально

Объявлены победители 71-го международного Берлинского кинофестиваля. Фестиваль прошел онлайн, но церемония награждения состоится вживую — во время летней офлайн-программы в Берлине с 9 по 20 июня.

«Золотого медведя» за лучший фильм получил Bad Luck Banging or Loony Porn (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc) румынского режиссера Раду Жуде, дважды обладателя призов Берлинале. Гран-при жюри «Серебряный медведь» достался картине японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Колеса удачи и фантазии». Еще одного «Серебряного медведя» получил «Господин Бахман и его класс» немецкого режиссера Марии Шпет. Приза за лучшую режиссуру удостоился венгерский режиссер Денеш Надь с картиной «Естественный свет», за лучший сценарий — Хон Сан-су за фильм «Вступление». «Серебряного медведя» за выдающийся художественный вклад получил Ибран Ассуад за монтаж картины «Полицейский фильм» мексиканского режиссера Алонсо Руиса Палашиоса.

Богомолов на фоне Кадр из фильма «Bad Luck Banging or Loony Porn» Фото: Bord Cadre Films

Впервые в истории фестиваля не вручались награды за лучшую мужскую и женскую роль. Их заменили гендерно нейтральные «лучшая актерская игра» и «лучшая актерская игра второго плана». В обоих номинациях победили женщины. Первый приз достался Марен Эггерт за роль в фильме «Я твой мужчина», второй — Лилли Кизлингер за роль в картине Forest — I See You Everywhere.

Крупнейший смотр российского кино «Кинотавр» планируется провести в полном объеме и живом формате, но — в сентябре вместо традиционного июня.

Основной площадкой для показов, запланированных с 18 по 25 сентября, останется Зимний театр. Организаторы объявили о приеме заявок на участие в конкурсной программе, но от официальных комментариев пока воздерживаются.

Источник в организационном комитете форума сообщил «Известиям», что, возможно, сентябрь останется месяцем проведения фестиваля и после пандемии. Это удобнее с точки зрения климата (осенью в Сочи не так жарко), стоимости услуг (бархатный сезон дешевле высокого) и, наконец, подбора программы. На фестиваль смогут попасть картины, уже засветившиеся в летних конкурсах.

Ранее об окончательном переносе дат проведения заявил Московский международный кинофестиваль. ММКФ, проходивший в июле, переехал на весну и в этом году пройдет с 22 по 28 апреля.