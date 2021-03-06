Путин не будет изолироваться после обнаружения коронавируса у Орешкина

Президент России Владимир Путин не будет изолироваться после обнаружения коронавируса у помощника главы государства Максима Орешкина, так как у них не было прямых контактов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не будет. Нет необходимости. У них не было прямых контактов», — сказал он в беседе с «Говорит Москва».

О том, что у Орешкина выявили коронавирус, стало известно ранее в этот день. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также передал помощнику президента пожелания здоровья.

В прошлом году коронавирусом переболели несколько федеральных чиновников, среди которых Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минтранса Виталий Савельев и министр образования Валерий Фальков.

В конце того же года глава Счетной палаты Алексей Кудрин получил положительный результат теста на эту инфекцию.