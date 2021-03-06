Прямой эфир
Общество
Путин поручил разработать план по профилактике социального сиротства
Общество
У Орешкина выявлен коронавирус
Экономика
Обход Кемерова стоимостью 42 млрд рублей построят на условиях ГЧП
Экономика
Россиян предостерегли от некоторых видов кредитов
Мир
Москва отказалась комментировать сообщение о тайной высылке дипломатов РФ и Франции
Общество
Путин поздравил Терешкову с днем рождения
Туризм
ВОЗ рекомендовала пока не вводить COVID-паспорта для путешественников
Экономика
«Аэрофлот» с 10 марта повысит топливный сбор на рейсы по России
Авто
УАЗ рассмотрит возможность выпуска внедорожников Isuzu
Сюжет:

Путин не будет изолироваться после обнаружения коронавируса у Орешкина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин не будет изолироваться после обнаружения коронавируса у помощника главы государства Максима Орешкина, так как у них не было прямых контактов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Условия задачи: где можно найти коронавирус
Почему самолет — не самое опасное место во время пандемии

«Нет, не будет. Нет необходимости. У них не было прямых контактов», — сказал он в беседе с «Говорит Москва».

О том, что у Орешкина выявили коронавирус, стало известно ранее в этот день. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также передал помощнику президента пожелания здоровья.

В прошлом году коронавирусом переболели несколько федеральных чиновников, среди которых Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минтранса Виталий Савельев и министр образования Валерий Фальков.

В конце того же года глава Счетной палаты Алексей Кудрин получил положительный результат теста на эту инфекцию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021