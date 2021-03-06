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Насмерть сбившего людей сына бизнесмена отправят под суд в Подмосковье

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Прокуратура Московской области направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сына бизнесмена, насмерть сбившего 22-летнего юношу и 19-летнюю девушку в Наро-Фоминске. Об этом 6 марта пишет пресс-служба надзорного органа.

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По данным следствия, 6 ноября 2020 года водитель Cadillac сбил переходивших по пешеходному переходу 22-летнего юношу и 19-летнюю девушку. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

После ДТП водитель попытался скрыться, но ему помешали другие автомобилисты. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточняет, что за рулем в момент аварии находился 27-летний Виталий Калиберда, сын местного бизнесмена Сергея Калиберды.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, мужчина регулярно нарушал ПДД и получил за время вождения 50 штрафов на сумму более 51 тыс. рублей, 44 из которых — за превышение скорости.

Калиберда обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

В прокуратуре указали, что уголовное дело направлено в Наро-Фоминский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под арестом.

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